Masken-Mann lauert Kindern auf Schulweg auf

Schüler der Primarschule Hasenbühl in Uster haben in den vergangenen zwei Wochen auf ihrem Schulweg mehrmals einen unbekannten Mann mit auffallendem Signalement gesehen. Er trägt schwarze Kleider mit Kapuzenpulli und eine weisse Maske. Das geht aus einem Schreiben der Schule Uster an die Eltern vom Montag hervor. Die Polizei sei informiert. Was der Mann will, ist nicht klar.

Die Schule hat deshalb zwei Sofortmassnahmen ergriffen. Einerseits überwacht die Polizei das betroffene Quartier Brunnenwiese mit zivilen und uniformierten Beamten. Andererseits werden die Lehrpersonen die Verhaltensregeln im Kontakt mit fremden Erwachsenen besprechen. Der Brief rät den Eltern, das Thema mit ihren Kindern ebenfalls anzusprechen. Ein beiliegendes Merkblatt liefert Tipps.

Die Stadtpolizei Uster und die städtische Schulverwaltung bestätigen den Sachverhalt. Weitere offizielle Informationen sollen am Nachmittag folgen. Hinweise nimmt die Stadtpolizei Uster entgegen.

(tam)