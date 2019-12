23-Jährige verletzt Mann (31) mit Messer

Kurz nach 17.15 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass in einer Wohnung an der Schaffhauserstrasse in Zürich-Seebach ein Mann während einer Auseinandersetzung durch eine Stichwaffe verletzt worden sei. Sofort rückten diverse Patrouillen der Polizei sowie die Sanität aus.

In der Wohnung konnte der Schwerverletzte sowie die mutmassliche Täterin angetroffen werden. Die Stadtpolizisten konnten die 23-jährige Frau widerstandslos verhaften. Der 31-jährige Mann musste ins Spital gebracht und dort notoperiert werden.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte, wurden für die Spurensicherung Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten. Das Motiv und die genauen Hintergründe der Tat werden nun untersucht.



(mon)