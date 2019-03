Fahrer prallt ungebremst in eine 19-Jährige – tot

Der Beschuldigte war am Abend des 6. November 2017 in Lenzburg mit seinem Auto auf einem Fussgängerstreifen ungebremst in eine junge Frau geprallt. Die 19-jährige E.O.* erlag später ihren schweren Verletzungen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau gegen den 81-Jährigen Schweizer Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Sie beantragt eine unbedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten, wie sie am Montag mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wirft dem Schweizer vor, seine Aufmerksamkeit nicht ausreichend auf den Bereich um den Fussgängerstreifen, sondern hauptsächlich auf die 250 Meter weiter entfernte Lichtsignalanlage gerichtet und so die junge Frau auf dem Fussgängerstreife übersehen zu haben.

Fahren trotz Führerausweis-Entzug

E.O. war zuvor an der Haltestelle Neuhofstrasse aus dem Bus gestiegen und war dabei, den durch eine Verkehrsinsel unterteilten Fussgängerstreifen Richtung Schloss zu überqueren, als sie der Senior mit seinem Fahrzeug erfasste.

Das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene ver-kehrstechnische Gutachten kommt gemäss Mitteilung zum Schluss, dass der Beschuldigte die Fussgängerin mit einer Geschwindigkeit von mindestens 58 km/h erfasst hatte. Neben fahrlässiger Tötung wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten Führen eines Motorfahrzeuges trotz Entzugs des Führerausweises sowie Missachtung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit vor. Die Anklage ist am Bezirksgericht Lenzburg hängig.

*Name bekannt

(som)