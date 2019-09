Mann ruft «Allahu Akbar» auf Schulhausplatz

Kinder sind unantastbar. Jegliche Gewalt oder Gewaltandrohung gegenüber Kindern ist nicht akzeptierbar und wird nicht toleriert, darum ist das Verhalten des Mannes zu verurteilen. Solche Taten rücken den islamischen Glauben in ein falsches Licht und widersprechen dem islamischen Glaubensverständnis.Es handelt sich hierbei um einen Vers aus dem Koran. Es ist nicht möglich zu interpretieren, was der Mann damit gemeint hat. Nach unserem Verständnis wird dieser Satz ähnlich gedeutet wie die Aussage: Jesus wird die Menschheit erlösen. Man darf diesen Vers nicht einfach so in der Öffentlichkeit sagen oder gar herumschreien. Das gilt auch für «Allahu Akbar». Es könnte Angst gegenüber Nicht-Muslimen schüren.Im Koran ist der Satz aber nicht als Drohung geschrieben. Je nach Absicht des Mannes kann es eine Drohung gegenüber Nicht-Gläubigen sein. Das können wir nicht abschliessend beurteilen, Worte und Taten können sich manchmal sehr widersprechen. Aber wenn er drohen wollte, bedeutet dies, dass er diesen Vers zu missverstehen droht, dass sich der Islam durchsetzen wird.*Kaser Alasaad ist Imam in der Volketswiler Moschee.