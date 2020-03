Mann schiesst aus Wohnung auf Polizeiauto

In der Nacht auf Montag ging kurz nach 1 Uhr ein Notruf bei der Kantonspolizei ein, wonach der Melder an der Seestrasse in Bäch SZ polizeiliche Hilfe benötige. Beim Eintreffen der Polizeipatrouille wurden aus einer Wohnung mehrere Schüsse in Richtung des Polizeiautos abgegeben.

Der mutmassliche Täter konnte um 3.30 Uhr zur Aufgabe bewegt und verhaftet werden. Verletzt wurde niemand. Es handelt sich um einen 40-jährigen Schweizer. Aufgrund des Einsatzes musste die Seestrasse in Bäch gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei Schwyz stand der Rettungsdienst im Einsatz, der vorsorglich aufgeboten wurde. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen rund um die Schussabgaben aufgenommen.



(sda)