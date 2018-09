Mann stirbt nach Tauchgang im Zürichsee

In Kilchberg ist es am Sonntagmittag zu einem tödlichen Tauchunfall gekommen. Ein 61-jährige Mann machte mit einem Kollegen in Kilchberg auf Höhe der Schoorengasse einen Tauchgang im Zürichsee. Kurz vor 12 Uhr kam es zu einem Zwischenfall. Dabei musste der Tauchpartner den 61-Jährigen an die Wasseroberfläche und schliesslich ans Ufer an den Steg bringen.

In der Zwischenzeit hatte sich aber der Gesundheitszustand des Verunfallten stark verschlechtert. Trotz Erster Hilfe und der kurz darauf eingetroffenen Sanität verstarb der 61-Jährige noch an der Unfallstelle, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun untersucht.



