BMW-Fahrer kommt von Autobahn ab und stirbt

Ein Mitarbeiter, der sich um den Unterhalt der Autobahnen kümmert, stellte am Montagnachmittag einen beschädigten Wildschutzzaun an der Autobahn A1 – auf der Höhe Suhr AG – fest. Als er sich etwas genauer in der Umgebung umschaute, fand er ein schwer beschädigtes Auto, welches in einem Baum verkeilt war.

Sofort rückten die Einsatzkräfte der Kantonspolizei, Ambulanz und Feuerwehr Suhr aus. Oberhalb des Obertelwegs trafen sie schliesslich auf den beschädigten BMW mit Zürcher Kennzeichen. Darin befand sich eine tote männliche Person, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Auto kam von der Autobahn ab und kollidierte mit Baum

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte ein 43-jähriger Türke aus der Region aus noch ungeklärten Gründen auf der Fahrt nach rechts geraten sein. Er fuhr gegen ein Wiesenbord und einen Wildschutzzaun. Das Auto kam im angrenzenden Waldstück zum Stillstand, als es heftig mit einem Baum kollidierte. Wann der Unfall genau passierte, ist noch unklar.

Zur Bergung des Unfallautos sowie der Leiche wurde die Stützpunktfeuerwehr Aarau und ein Bergungsunternehmen beigezogen. Die Kantonspolizei zog zur Spurensicherung und Tatbestandsaufnahme ihre Unfallgruppe bei.

