Mann stürzt am Uetliberg hundert Meter in die Tiefe

Beim Aussichtspunkt Kanzeli am Uetliberg in Zürich waren am Dienstagabend Hilferufe zu hören. Das berichteten Passanten in der Rezeption beim Hotel Uto Kulm, wie der Sprecher des Hotels zu 20 Minuten sagt. Zwei Mitarbeiter des Hotels seien sofort dorthin geeilt und hätten zwar die Rufe gehört, aber niemanden gesehen.

Einer der Mitarbeiter sei dann den Abhang hinuntergestiegen und habe sich in der Dunkelheit durch das Dickicht gekämpft – eine Taschenlampe und eine Decke nahm er mit. Nach rund einer halben Stunde habe er den verletzten Mann gefunden und betreut. Beim Opfer handle es sich um einen zwischen 30 und 40 Jahre alten Mann, wie der Sprecher weiter sagt.

Aufwändige Bergungsaktion

Schutz und Rettung Zürich bestätigt den Einsatz. «Zur Bergung musste die Berufsfeuerwehr mit Spezialisten der Höhenrettung aufgeboten werden», heisst es in einer Mitteilung. In einer aufwändigen Bergungsaktion sei der junge Mann mit verschiedenen Verletzungen geborgen und hospitalisiert worden.

Für die Bergung des Verunfallten wurde ein sogenannter Flaschenzug eingerichtet und ein Dreibein auf der Aussichtsplattform des Uto Kulm aufgebaut. Nach fast zwei Stunden konnte der Verletzte aus rund hundert Metern Tiefe geborgen und dann durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden. Der junge Mann gab an, beim Spazieren auf dem verschneiten Waldweg ausgerutscht und den seitlich steilen Abhang hinuntergestürzt zu sein.

