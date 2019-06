Mann stürzt aus Fenster – drei Personen verhaftet

Ein 32-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Zürich aus einem Fenster rund neun Meter tief in einen Hinterhof gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Passanten fanden ihn kurz vor Mitternacht. Da sie Fremdeinwirkung nicht ausschliesst, nahm die Stadtpolizei drei Männer fest.

Es handelt sich um Männer im Alter von 32, 39 und 47 Jahren, wie die Stadtpolizei mitteilte. Der Verletzte wurde von Schutz & Rettung ins Spital gebracht. Die genauen Umstände des Sturzes an der Hohlstrasse sind unklar. Das Forensische Institut nahm am Ereignisort eine umfassende Spurensicherung vor.

(sda)