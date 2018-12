Mann (37) stürzt aus Fenster und stirbt

Am Montag ist ein Mann in Villmergen AG aus einem Fenster gestürzt. Dabei erlitt der 37-jährige Schweizer schwere Verletzungen und verlor das Bewusstsein. Der Mann musste mit der Ambulanz in das Spital gebracht werden. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Wie es genau zum Sturz kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Unfall handle. Es werden Zeugen gesucht.

(fur)