Mann täuscht Behörden mit Fake-ID für 20 Euro

Für 20 Euro konnte ein türkkischstämmiger Mann eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung im Kanton St. Gallen erhalten. Allerdings nicht auf legalem Weg. Wie «der Landbote» berichtet, beschaffte sich der Mann über eine Drittperson eine italienische Identitätskarte, nachdem sein Antrag auf legalem Weg scheiterte.

In seiner Wohngemeinde in Ebnat-Kappel flog die gefälschte ID nicht auf. Stattdessen erhielt er eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung B. Ende 2014 soll er in Winterthur als Mitarbeiter in einem Lebensmittelladen angefangen haben und bis zu seiner Verhaftung im Januar 2019 dort angestellt gewesen sein. Mehr als vier Jahre lang blieb die gefälschte ID also unentdeckt.

Türke erhält Geldstrafe und Busse

Wie die Zeitung berichtet, flog der Mann wohl im Rahmen einer Arbeitskontrolle auf, wurde verhaftet und nun von der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland zu einer bedingten Geldstrafe von 4800 Franken und einer Busse von 1000 Franken verurteilt. Ihm wurde die Fälschung von Ausweisen, rechtswidriger Aufenthalt und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung vorgeworfen.

Schon des Öfteren versuchten Nicht-EU-Bürger mit gefälschten Dokumenten in die Schweiz einzureisen. Das Bundesamt für Polizei soll jedes Jahr mehrere Hundert solcher Passfälschungen verzeichnen. Doch viele bleiben auch unentdeckt, da seit dem Beitritt zum Schengener Abkommen vermehrt die Gemeinden dafür zuständig sind, solche Fälschungen zu erkennen.

Dabei gebe es mittlerweile ein noch wenig verbreitetes Passlesegerät, das Fälschungen zuverlässig erkennen soll. Ob dieses bei den Dokument des verurteilten Türken verwendet wurde, ist nicht bekannt.

