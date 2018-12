Mann überfällt SBB-Filiale in Zürich-Altstetten

Am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr betrat ein unbekannter Mann die SBB-Filiale am Bahnhof Zürich-Altstetten im Kreis 9 und bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe. Unter Waffengewalt zwang der unbekannte Täter das Opfer, ihm Bargeld aus dem Tresor auszuhändigen, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Daraufhin flüchtete der Täter mit einer bislang unbekannten Menge an Bargeld durch den Hinterausgang.

Raubüberfall auf Jugendliche

Ein paar Stunden zuvor kam es zu einem Raubüberfall am Utoquai im Kreis 1. Laut Mitteilung bedrängte am Samstagabend gegen 23.15 Uhr eine Gruppe von vier bis fünf Männern einen Jugendlichen und seine Kollegen körperlich. Die Täter entkamen daraufhin mit Bargeld in der Höhe von 100 Franken.

Bei der Täterschaft handelt es sich um vier bis fünf männliche Personen im Alter von circa 20 Jahren. Einer der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Ungefähr 170 bis 180 cm gross, weisse Hautfarbe, von dicker Statur, sprach Schweizerdeutsch und trug einen Dreitagebart sowie eine schwarze Jacke von Helly Hansen mit zwei weissen H auf der Jacke und eine schwarze Wollmütze. Die Polizei sucht Zeugen.

(20 Minuten)