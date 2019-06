Mann verletzt sich mit Kanichentöter schwer

Ein Rentner hantierte am Donnerstagabend gegen 22 Uhr mit einem Kaninchentöter imUntergeschoss eines Einfamilienhauses in Winterthur. Aus unbekannten Gründen löste sich ein Schuss, welcher ihn am Kopf traf und schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich, das Forensische Institut Zürich (FOR) sowie durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

(lar)