Mit seinem Renault war ein 62-jähriger Schweizer am Freitagmorgen kurz vor 7.30 Uhr in Baden-Dättwil unterwegs. Im Bereich eines Fussgängerstreifens erfasst er einen 75-jährigen Mann. Dieser wurde direkt vor einen herannahenden Linienbus geschleudert und geriet unter die Fahrzeugfront, wie die Kantonspolizei Aargau am Nachmittag mitteilt.

Mann von Auto erfasst und unter Bus geschleudert

Rasch rückten die Ambulanz, Feuerwehr und Polizei aus. Der schwer verletzte Mann, der unter dem Bus gelegen hatte, konnte durch die Stützpunktfeuerwehr Baden geborgen werden. Er wurde umgehend ins Spital eingeliefert. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die den Hergang des Unfalls beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Telefon 062 886 88 88).

(tam)