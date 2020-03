Mann wird verprügelt, weil er auf Rauchverbot hinwies

In einem SBB-Regionalzug zwischen Lenzburg und Hunzenschwil im Kanton Aargau ist es am Freitagabend zu einer Schlägerei gekommen. Zwei Unbekannte griffen einen 30-jährigen Mann an und verletzten diesen.



Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Gemäss Angaben des Opfers hatte sich um 21.30 Uhr im gleichen Zugabteil eine Gruppe von fünf bis sieben Personen befunden.

Einer der Männer habe sich eine Zigarette anzünden wollen. Als er auf das Rauchverbot im Zugabteil hingewiesen habe, sei er von mindestens zwei Personen dieser Gruppierung mit Faustschlägen und Fusstritten verprügelt worden, berichtete der Mann der Polizei weiter. Er verliess den Zug in Hunzenschwil und informierte die Polizei. Einer der Angreifer soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein.

