Mann an der Langstrasse niedergestochen

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ist es an der der Langstrasse in Zürich zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurde eine Person durch eine Stichwaffe am Arm verletzt, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Der Verletzte, ein 25-jähriger Mann, wurde durch Schutz & Rettung Zürich ins Spital gefahren. Die Stadtpolizei Zürich verhaftete zwei Männer im Alter von 16 und 22 Jahren.

Bereits kurz vor 01.30 Uhr, kam es an der Schöneggstrasse zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch einen Schlag mit einem Gegenstand am Kopf verletzt wurde. Die Täter flüchteten nach der Auseinandersetzung. Der Verletzte musste hospitalisiert werden.

Polizei sucht nach Zeugen

In diesem Zusammenhang sucht die Stadtpolizei Zürich Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zur Auseinandersetzung kurz vor 01.30 Uhr an der Schöneggstrasse, zwischen Langstrasse und Schöneggplatz machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.

(lar)