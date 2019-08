Mann entblösst sich vor zwei Mädchen

Um 15.45 Uhr am Sonntagnachmittag sassen ein 7-jähriges und ein 10-jähriges Mädchen auf einer Parkbank vor einem Mehrfamilienhaus an der Neutalstrasse in der Stadt Schaffhausen, als ein unbekannter Mann zu den beiden Mädchen blickte.

Laut der Schaffhauser Polizei öffnete er seine Hosen und

nahm exhibitionistische Handlungen an sich vor, worauf die beiden Mädchen davonrannten.

Polizei bittet um Mithilfe

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben.

• Ca. 30 bis 50 Jahre alt

• Leicht gekraustes, kurzes, braunes Haar

• 3-Tage-Bart

Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zum Exhibtionisten machen kann, wird gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei zu melden.

(fss)