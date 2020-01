Manor-Schliessung führt zu «Ausnahmezustand»

Am Freitag, 31. Januar, öffnet das Manor-Warenhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse zum letzten Mal seine Türen. Dies nach jahrelangen erfolglosen Verhandlungen und Gerichtsverfahren mit der Swiss Life, die das Haus besitzt. Das sind die wichtigsten Informationen zu den kommenden Wochen:

Schnäppchenjäger aufgepasst!

Ab Donnerstag startet der Räumungsverkauf mit 70 Prozent Rabatt auf die Mehrheit der Artikel. Der Ansturm ist aber bereits jetzt sehr gross, wie Manor-Sprecher Fabian Hildbrand sagt: «Wir haben seit dem 27. Dezember den gewohnten Ausverkauf mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf viele Artikel, und es herrscht wirklich Ausnahmezustand.» Die Nachfrage der Kunden sei gross, und der Umsatz sowie die Frequenz lägen deutlich über dem Vorjahr. Ab dem 16. Januar legt Manor dann noch nach: «Dann kommt es zum Totalräumungsverkauf mit den letzten Rabatten, solange Ware vorhanden ist.»

Das passiert mit den 270 Angestellten

Die Sorge der total 270 Manor-Angestellten an der Bahnhofstrasse war gross, als das Ende bekannt wurde. Viele befürchteten eine Entlassung. Hildbrand: «Bereits rund die Hälfte konnte intern oder extern eine Arbeit finden – Härtefälle konnten vermieden werden.» Die Stellenvermittlung komme jetzt in die intensive Phase, da viele einen nahtlosen Übergang bevorzugen würden.

So plant Manor für die Zukunft in der Stadt Zürich

Bei Manor zeigt man nach wie vor Interesse, um neben der Filiale im Letzipark auch ein Warenhausstandort in der Zürcher Innenstadt zu haben. «Wir schauen uns alle geeigneten Standorte an», sagt Hildbrand. Gerüchte oder einzelne Standorte will man aber nicht kommentieren. «Kurzfristig werden wir schon aus umbau- und bewilligungstechnischen Gründen keine schnelle Lösung präsentieren können.»

Eine erste Folgelösung wurde am Dienstag angekündigt: Im Shopville des Zürcher Hauptbahnhofs wird Manor Anfang Februar einen Click & Collect Shop eröffnen. Kunden können dort auf Manor.ch bestellte Produkte abholen oder zurückbringen. «So können wir eine 24-Stunden-Lieferung anbieten und später im 2020 vielleicht sogar eine Expresslieferung», so Hildbrand. Die Dienstleistung sei gratis und der Shop an 365 Tagen pro Jahr geöffnet.

(wed)