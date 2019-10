Grüne Schlatter fordert FDP-Mann erneut heraus

Marionna Schlatter (Grüne) stellt sich erneut der Wahl. Damit will sie Ruedi Noser (FDP) herausfordern und tritt zum 2. Ständerat-Wahlgang an. In einer Mitteilung der Grünen Kanton Zürich heisst es: «Die Grünen freuen sich, dass sie sich für den zweiten Wahlgang zur Verfügung stellt – denn es ist Zeit für eine Frau und eine ökologische Stimme in der Zürcher Ständeratsdelegation.»

(mon)