Trennzone für Fussgänger und Velos bleibt

Die separaten Flächen für Fussgänger und Velofahrer erhöhen die Verkehrssicherheit und wurden von den Benutzenden sehr gut akzeptiert, wie es bei der Dienstabteilung Verkehr heisst. Die versuchsweise angebrachten Markierungen zur Entflechtung des Fuss- und Veloverkehrs in der Langstrassen-Unterführung haben sich bewährt. Zu diesem Schluss komme die Dienstabteilung Verkehr nach der Auswertung des Versuchs. Darum werden die Markierungen in der Unterführung definitiv angebracht.



Täglich benutzen 8500 Velos und 3500 Fussgänger die Langstrassen-Unterführung. Die Trennzone stiess auf eine hohe Akzeptanz. Dies zeigten Befragungen und Beobachtungen, heisst es bei der Stadt: «Die klare Abtrennung der jeweiligen Bereiche wurde erkannt und geschätzt. Die auffällige Markierung erleichterte den Verkehrsteilnehmenden das Nebeneinander und

förderte die gegenseitige Rücksichtnahme.» Dies führte letztlich dazu, dass es zu weniger Konflikten zwischen Velofahrenden und Zufussgehenden kam. Somit sei das primäre Ziel erreicht worden.

Umfrage Was halten Sie von der Markierung im Tunnel? Super Sache, ich benutze nun die Unterführung viel lieber.

Nicht viel. In der Unterführung herrscht immer noch Chaos.

Keine Ahnung. Ich kenne diese Unterführung nicht.

Keine Benutzungspflicht für Velos

Die optische Trennung durch die Markierung diene den Benutzerinnen und Benutzern als gute Orientierungshilfe. Der Bereich mit den Längsstreifen «gehört» den Fussgängerinnen und Fussgängern. Velos dürfen diese Fläche jedoch ausnahmsweise und mit der gebotenen Vorsicht befahren, die Zufussgehenden haben Vortritt. Der Versuch zeige zudem, dass bei einem 2,2 Meter breiten Korridor das Kreuzen von Velos zwar eng, aber möglich sei.

Das mit der gebotenen Vorsicht erlaubte Ausweichen in den Fussgängerbereich führe ebenfalls zu keinen Sicherheitsproblemen. In der Unterführung gilt ein Fahrverbot für motorisierte Fahrzeuge. «Schnelle» E-Bikes dürfen

diese Verkehrsfläche also nur mit ausgeschaltetem Motor befahren. Eine Benutzungspflicht für alle Velos bestehe hingegen nicht. Velos dürfen auch in der Hauptunterführung verkehren.

Unabhängig von den nun erzielten Verbesserungen wird die Verbreiterung der Unterführung geprüft. Eine solche bauliche Massnahme ist aber erst mittelfristig möglich.

Stadt testet neue Lösung in der Langstrassen-Unterführung

(20 Minuten)