Mehr Tote bei Unfällen auf den Zürcher Strassen

1449 Personen verunfallten in der Stadt Zürich im Jahr 2018 bei polizeilich registrierten Verkehrsunfällen. Das ist der höchste Wert seit 2003, wie aus der Mitteilung der Dienstabteilung Verkehr hervorgeht. Zehn Menschen verunglückten tödlich.

Zurückzuführen sei die Zunahme der Verunfallten fast ausschliesslich auf das Unfallgeschehen beim Veloverkehr. Im Jahr 2018 verunglückten 541 Velofahrende. Das entspricht einem langjährigen Trend. Im Vergleich zum Jahr 2011 mit 264 Verunfallten hat sich die Anzahl Verunfallter mehr als verdoppelt.

Grund ist Zunahme bei Veloverkehr

«Die Velounfälle und ihre Folgen sind in der Stadt Zürich ein ungelöstes Problem», heisst es in der Mitteilung. Es sei in erster Linie auf stetig zunehmende Veloverkehrsmengen zurückzuführen, aber auch auf eine diesen Mengen nicht entsprechende Infrastruktur sowie auf Fehlverhalten und mangelnde Fahrzeugbeherrschung seitens der Velofahrenden und anderer Verkehrsteilnehmenden.

Dieser besorgniserregenden Entwicklung tritt der Stadtrat mit dem Strategieschwerpunkt «Sicher Velofahren» entgegen. Es werden grosse und kleine, kurz- und langfristige Massnahmen zur Erhöhung der Velosicherheit forciert. Die identifizierten Velounfallherde werden genau untersucht und bestmöglich saniert.

Mehr Tote und Schwerverletzte

Anders sieht die Situation im ganzen Kanton Zürich aus. Der Überblick zeigt, dass im vergangenen Jahr die Gesamtunfallzahlen gegenüber dem Vorjahr abgenommen haben. Erstmals seit drei Jahren sind aber wieder mehr Personen schwer verletzt sowie getötet worden.

Insgesamt ereigneten sich 2018 auf dem ganzen Kantonsgebiet 16'502 polizeilich registrierte Unfälle. Zugenommen haben dabei sowohl die Unfälle mit Sachschaden als auch die Unfälle mit Personenschaden. 33 Personen kamen ums Leben. 626 Personen verletzten sich schwer. Bei rund 80 Prozent aller Schwerverletzten und Getöteten handelt es sich um Fussgänger sowie Zweiradlenker.

Aufgrund der weiterhin ungebrochenen Beliebtheit von E-Bikes falle die nochmals massive Zunahme bei den E-Bike-Unfällen negativ auf, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst. Insgesamt ereigneten sich 1353 Unfälle, bei welchen mindestens ein Fahrrad oder E-Bike involviert war.

(tam)