Mehrere Verletzte nach Frontalkollision

Der Unfall ereignete sich am Montag, 8. Juli 2019, kurz nach 18 Uhr auf der Landstrasse ausserhalb von Ehrendingen. In einem Ford war eine 31-jährige Frau in Richtung Baden AG unterwegs, als ihr Wagen kurz vor dem Restaurant Höhtal auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden BMW.

Im Ford befand sich neben der Lenkerin ein 15-jähriges Mädchen sowie ein knapp einjähriges Kleinkind. Aufgrund des Verdachts auf schwere Verletzungen flog ein Rettungshelikopter die 15-Jährige ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt sie einen Rippenbruch sowie möglicherweise auch weitere innere Verletzungen. Die Lenkerin selbst wurde mit mittelschweren, das Kleinkind mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der 43-jährige Fahrer des BMW kam ebenfalls mit leichten Verletzungen davon.

Totalschaden

An beiden Autos entstand Totalschaden. Aus welchem Grund die Fahrerin des Ford auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie nahm der Unfallverursacherin den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei ihr zusätzlich eine Blut- und Urinprobe an.

