Fünf Wohnwagen auf Abstellplatz brennen aus

Ein Autofahrer meldete am Mittwoch kurz vor 23.30 Uhr einen Brand auf einem Areal der Riedwiesenstrasse neben der Autobahn in Dietlikon. Die ausgerückte Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Trotzdem brannten fünf der abgestellten Wohnwagen vollständig aus. Drei weitere Fahrzeuge wurden zum Teil stark beschädigt. Nach bisherigen Schätzungen muss von einem Sachschaden von über hunderttausend Franken ausgegangen werden. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Sie wird durch den Brandermittlungsdienst in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und dem Forensischen Institut Zürich abgeklärt. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen (Telefon 044 247 22 11).

(mab)