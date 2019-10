Mensa-Essen wird für Zürcher Schüler teurer

Zürcher Gymnasiasten und Berufsschüler müssen nach den Herbstferien für ihr Mittagessen in der Mensa tiefer in die Tasche greifen. Weil der Wunsch nach ökologischen und nachhaltigen Lebensmitteln steigt, passt die SV Group in einem Teil ihrer Mensen die Preise an.

Betroffen von der Preiserhöhung sind laut «Blick» zum Beispiel die Kantonsschule Zürich Unterland in Bülach, die Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon oder das Gymnasium Rychenberg in Winterthur.

Schüler zahlen 90 Rappen mehr

In einem Infoblatt heisst es: «Mit dieser Massnahme garantieren wir eine langfristige Weiterentwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit wie etwa den Ausbau des Fleischanteils aus tierfreundlicher Haltung, Reduktion der Flugware und Alternativen zu Einwegverpackungen.»

Damit kosten Menü 1 (Fleisch/Fisch) und Menü 2 (Vegi) für die Schüler neu 9 Franken statt wie bisher 8.10 Franken. Das sind 90 Rappen mehr pro Tag – in der Woche sind es knapp 5 Franken.

Der Preis für die Lehrer steigt nach den Herbstferien auf 11 Franken statt 8.10 Franken. Zudem wird die Tasse Kaffee teurer. Bisher kostete eine Tasse 2.10 Franken. Neu müssen die Schüler 2.20 Franken und Lehrer 2.50 Franken zahlen.

«Reduktion der Umweltbelastung»

Die SV-Group rechtfertigt diesen Schritt: «Befragungen haben uns gezeigt, dass es auch den Gästen sehr wichtig ist, nachhaltige Lebensmittel zu konsumieren und dafür sogar einen Aufpreis in Kauf zu nehmen», sagt Sprecherin Manuela Stockmeyer. Sie fügt an: «Das ist die erste Preiserhöhung seit über zehn Jahren. Zudem bleiben die Preise an der Salattheke mit 2.30 Franken pro 100 Gramm unverändert.»

Der Auftrag zur Preisgestaltung kommt vom Kanton. Wie es in einem internen Schreiben heisst, wolle er eine «Reduktion der Umweltbelastung bei der Beschaffung und Zubereitung von Nahrungsmitteln in kantonalen Betrieben».

(mon)