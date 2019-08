Behinderte Menschen liefern sich Wettkampf

Menschen mit körperlicher Behinderung haben sich am Dienstagnachmittag im Hauptbahnhof Zürich am Cyborg-Wettkampf gemessen. Sie taretn auf vier Parcours gegeneinander an. Für Armprothesen, Beinprothesen, motorisierte Rollstühle und robotische Exoskelette gab es je einen.

Die sogenannten Piloten müssen dabei Aufgaben bewältigen, die im Alltag relevant sind, heisst es in einer Mitteilung. So würden sie zeigen können, welche Vorteile und Grenzen moderne Assistenzsysteme haben.

Der Event fand im Rahmen des Leichtathletik-Events Weltklasse Zürich statt, welcher am Donnerstag stattfindet.

Mensch und Technik begegnen sich im HB

