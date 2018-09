«Mietauto-Fahrer sind in Zürich total überfordert»

Nummernschilder aus anderen Kantonen oder anderen Ländern fallen im Stadtzürcher Verkehr auf. Das ist besonders dann der Fall, wenn der Fahrer dieses Autos einen Fehler macht. So ist es auch einer Leser-Reporterin ergangen.

Patricia U.* hatte bei der Haltestelle Central in Zürich eine besondere Begegnung mit einem Auto: «In der Zone, wo nur Trams fahren dürfen, stand plötzlich ein Auto hinter mir.» Der Wagen sei vom Starbucks hergekommen und dann auf den Tramgleisen in Richtung Hauptbahnhof gefahren. «Das war ein wirklich gefährliches Manöver.»

«Meistens sind es Autos mit Appenzeller oder Waadtländer Kennzeichen»

Auch andere Leser-Reporter berichten immer wieder von Autofahrerinnen und Autofahrern, die beispielsweise beim Stauffacher, Paradeplatz oder Bellevue durch die Tramhaltestellen fahren, obwohl dort ein klares Fahrverbot herrscht.

«Meistens passiert glücklicherweise nichts, aber auch nur deshalb, weil die anderen Verkehrsteilnehmer aufmerksam sind», so ein Leser, der in der Nähe des Paradeplatzes arbeitet und regelmässig solche Vergehen beobachtet. «Meistens sind es Autos mit Appenzeller oder Waadtländer Kennzeichen – also Mietautos, wo die Fahrer mit den vielen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern in Zürich einfach total überfordert sind.»

Versicherungen verzeichnen höhere Schadensbelastung bei Mietautos

Führen die fehlenden Ortskenntnisse auch zu mehr Schäden an Mietfahrzeugen? Dazu kann die Polizei keine Aussage machen, weil sie keine entsprechende Statistik führt. Bei der Helvetia-Versicherung heisst es aber, dass es an Mietfahrzeugen wesentlich mehr Schäden gebe als an Privatfahrzeugen.

Das dürfe aber nicht pauschal Fahrern mit ausländischen Ausweisen zugeschrieben werden. Es gebe weitere Gründe: «Die Mieter sind nicht mit dem Fahrzeug vertraut und kennen die Gegend nicht», sagt Helvetia-Sprecherin Nadja Häberli. Auch bei der Versicherung Vaudoise verzeichnet man bei Mietfahrzeugen eine höhere Schadensbelastung als bei Privatfahrzeugen. Die Versicherungsprämie trage diesem Umstand Rechnung.

Autovermieter Hertz: «Übervorsichtig und nicht rücksichtslos»

Die Autovermieter hingegen machen eher gegenteilige Erfahrungen, wie Roberto Delvecchio, Direktor Sales und Marketing von der Firma Hertz sagt: «Mieter fahren oft übervorsichtig und nicht rücksichtslos.» In die Berechnung der Schadensbelastung müsse man auch einbeziehen, dass Mietautos häufig mehr Kilometer machen als Privatfahrzeuge.

Zudem gebe es keinen statistischen Unterschied zwischen der Schadenshäufigkeit und der Staatsangehörigkeit der Fahrer. Grosse Schäden seien bei Hertz selten. Das liege auch daran, dass die Flotte häufig erneuert werde und deshalb mit den neusten Assistenzsystemen ausgerüstet sei. Um die Kunden über die Schweizer Verkehrsregeln aufzuklären, verteile man seit ungefähr drei Jahren auch ein Merkblatt.

Höhere Schadensquote bei Zügel-Fahrzeugen

Mietauto.ch macht ähnliche Erfahrungen: «Die Mehrheit unserer Kunden geht sorgsam mit unseren Fahrzeugen um», sagt CEO Daniel Hochreutener. Zu höheren Schadensquoten führe eher die Unsicherheit im Umgang mit grösseren Fahrzeugen – etwa beim Zügeln. Die Grösse der Fahrzeuge werde oft unterschätzt, so dass es zu Beschädigungen an Aussenspiegeln sowie an den Heck- und Frontseiten komme.

Bei den meisten Firmen müssen Kunden für die Miete im Besitz eines international gültigen Fahrausweises sein. Zum Teil muss dieser in der Schweiz anerkannt sein. Je nach Fahrzeug gelten auch Beschränkungen in Bezug auf Mindestalter und Dauer des Besitzes eines Fahrausweises. Bei Junglenkern wird oft auch ein höherer Selbstbehalt gefordert.

*Name der Redaktion bekannt

