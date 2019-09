Migros Fitness zieht in Räume von Ex-Edelpuff

Mit über 1000 Quadratmeter Trainingsfläche auf drei Stockwerke verteilt zieht der neue Migros Fitnesspark Stadelhofen nächsten Sommer in ein Gebäude an der Hufgasse 10 in Zürich ein – ins Erdgeschoss, ins erste und dritte Obergeschoss. Der neue Fitnesstempel ist als Ersatzstandort für den Fitnesspark Münstergasse gedacht.

Dieser war nach 20 Jahren in die Jahre gekommen und hätte einen kostenintensiven Umbau benötigt. «Vor allem die verkehrstechnisch gut erschlossene Lage am Bahnhof Stadelhofen war der ausschlaggebende Punkt für die Wahl des neuen Standorts», sagt Sprecher Francesco Laratta.

Buttersäureangriff und Farbanschläge

Wie 20 Minuten weiss, war das Edelpuff Blue Opera bis letzten Sommer im dritten Obergeschoss desselben Gebäudes einquartiert, in dem die neue Fitnessanlage geplant ist. Das Bordell in der Nähe des Zürcher Opernhauses war damals Konkurs gegangen und hatte danach einen Käufer gesucht.

Mit einem Buttersäureangriff, drei Farbanschlägen, einem verprügelten Bordellbesitzer und zahlreichen empörten Anwohnern sorgte das Edelpuff für reichlich Schlagzeilen.

Die Migros will sich dazu nicht äussern. Wie es auf Anfrage heisst, sei schliesslich in der zukünftigen Fitnessanlage die Art der körperlichen Ertüchtigung nicht mit jener im Freudenhaus zu verwechseln.

350 Quadratmeter grösser

Die neue Fitnessanlage wird im Gegensatz zur alten an der Münstergasse 350 Quadratmeter grösser ausfallen. Auf den Bau eines Hamams wird hingegen verzichtet: «Die Nachfrage ist in den letzten Jahren gesunken. Wir konzentrieren uns deshalb auf die aktuellen Fitnesstrends und passen die Trainingsflächen dementsprechend an», so Laratta. Auch eine grosse Saunalandschaft sei in Planung.

Wegen des grosszügigen Ausbaus dieser Flächen und einer rückläufigen Nachfrage wird es aber am neuen Standort keine Kinderbetreuung mehr geben. Eine Alternative für Mütter und Väter bleibe das Kinderparadies im Activ Fitness beim Bellevue, so Laratta. Bis zur Neueröffnung führt der Fitnesspark in der Münstergasse seinen Betrieb regulär fort.

(mon)