Milderes Urteil kommt vors Bundesgericht

Das mildere Urteil gegen den 34-jährigen B.V.* kommt vors Bundesgericht. Er soll in Dezember 2014 in einer Villa in Küsnacht im Drogenrausch einen guten Freund getötet haben. Das Zürcher Obergericht hat Ende November festgehalten, dass der Galeristensohn die Tat in selbst verschuldeter Schuldunfähigkeit begangen habe, und sprach die für solche Fälle mögliche Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsentzug aus.

Gegen das Urteil hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, wie der «Sonntagsblick» berichtet. Der Entscheid sei bereits vor der schriftlichen Urteilsbegründung gefällt worden, sagt ein Sprecher zur Zeitung. Staatsanwalt Alexander Knauss hatte vor Gericht 16 Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Entsprechend zeigte er sich überrascht vom Urteil. «Immerhin ist es dem Beschuldigten nicht gelungen, sich komplett aus der Verantwortung zu ziehen», sagte er. Man erachte ihn als schuldig in Bezug auf die Tötung seines Freundes.

Entscheid gefällt

Das Bezirksgericht Zürich hatte den Galeristensohn zu einer Freiheitsstrafe von 12,5 Jahren wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Diese Strafe wurde vom Obergericht auf drei Jahre reduziert, weil das Gericht von selbst verschuldeter Schuldunfähigkeit ausging.

Die Angehörigen des getöteten Freundes verstehen das nicht, sagte deren Anwältin Vera Delnon nach der Urteilsverkündung. «Wir fragen uns, ob das Bundesgericht bei dieser Haltung bleibt.» Die Mutter des Opfers sagt: «Ich habe den Eindruck, das er sehr gefährlich ist. Ich habe Angst.»

B.V. sei sehr erleichtert über das Urteil, sagte dagegen sein Verteidiger Andreas Meili. Es sei ihm nach dem schwerem Urteil der Vorinstanz nun Gerechtigkeit erfahren. «Er war wegen dem Ketamineinfluss nicht fähig, das Unrecht zum Tatzeitpunkt einzusehen.» Er bedaure den Tod seines Freundes zutiefst.

*Name der Redaktion bekannt



(tam)