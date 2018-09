Militärfahrzeug kippt in die Reuss – 3 Verletzte

Bei Arbeiten an einer Brücke über die Reuss kam es in Bremgarten am Montag zu einem Vorfall. Ein Kranwagen ist laut Augenzeugen umgekippt. Es handle sich dabei um ein Fahrzeug des Schweizer Militärs.

Daniel Reist, Sprecher der Schweizer Armee, bestätigt den Unfall auf Anfrage von 20 Minuten: «Während Bauarbeiten ist das Fahrzeug in die Reuss gekippt.» Der Fahrer habe sich aus dem Fahrzeug retten können. «Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt», so Reist. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

(wed)