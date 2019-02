Mit Gebühren gegen die Flut von E-Trottinetten?

Smide, Lime, Bird und Flash – in Zürich stehen immer mehr Mietvelos und E-Trottinette auf den Trottoirs. Bisher müssen die Anbieter nichts bezahlen, wenn sie den öffentlichen Grund als Abstellplatz nutzen. Das könnte sich bald ändern. Das städtische Tiefbauamt arbeitet derzeit an neuen Regeln. Evaluiert wird eine Gebührenordnung oder alternativ eine Obergrenze der erlaubten Fahrzeuge.

Darüber sind die Anbieter informiert worden, die nach dem sogenannten Free-Floating-System operieren, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Auf Anfrage der Zeitung heisst es beim Tiefbau- und Entsorgungsdepartement aber, dass noch nichts fix sei. Offen sei auch, wie hoch die allfälligen Gebühren sein sollen und nach welchen Kriterien sie erhoben würden.

Viele Anbieter wollen nach Zürich

Dass die Stadt über die Bücher geht, liegt an den vielen Anbietern, die auf den Markt drängen. Laut Sprecher Pio Sulzer haben sich weitere Firmen gemeldet, die noch nicht in der Stadt präsent sind. Allein für E-Scooter seien es ein Dutzend. Hinzu kommen Anbieter von Velos sowie drei- und vierrädrigen Elektrofahrzeugen. Ebenfalls einen Einfluss hatten die vielen Briefe von Einwohnern, die beim Departement eingegangen sind. Sie stören sich am derzeitigen Zustand.

(tam)