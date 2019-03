Mit Saft und Creme ködern Parteien ihre Wähler

Wer derzeit durch die Zürcher Fussgängerzonen läuft, bekommt von den Parteien oft Give-aways in die Hände gedrückt – nicht verwunderlich, denn am 24. März wird der Kantons- und Regierungsrat gewählt.

Laut Mark Balsiger, Kampagnenspezialist und Buchautor, haben viele Kandidaten Hemmungen, den Passanten bloss einen Flyer mitzugeben. Dies sei auch in Ordnung. Wichtig sei aber, dass die Parteien wissen, wo die Give-aways produziert wurden, sonst stünden sie womöglich am Pranger. Seine humorvollen Einschätzung zu den Geschenken, lesen Sie unten.

SVP Keine Nastücher für mögliche Wahlschlappe

Die Regierungsratskandidaten Natalie Rickli und Ernst Stocker lächeln einem auf den Nastüechli entgegen, die die SVP verteilt. Gemäss der Partei ein praktisches Give-away, das im Gegensatz zu essbaren Geschenken mehrere Tage bestand hat. Nastücher für eine mögliche Wahlschlappe seien es aber nicht. Denn die Partei will erneut gewinnen.

Mark Balsiger: «Ein praktisches Geschenk, keine Frage. Ich schätze allerdings, dass man die Nastüechli auf dem Land viel eher braucht als in der Stadt.»

SP Kekse sollen Glück bringen

Die beiden SP-Regierungsratskandidaten Jacqueline und Mario Fehr und andere Mitglieder verteilen an die Passanten Glückskekse mit der Aufschrift: «Glück ist SP.» Diese sind laut der Partei zum einen ein feines Give-away und zum anderen transportieren sie mit den Sprüchen die positive politische Botschaft der Partei. Auf denen heisst es etwa: «Glück ist, im Kanton Zürich zu wohnen. Auch mit kleinem Portemonnaie.»

Mark Balsiger: «Dieses Give-away triggert etwas in uns. Wir wollen wissen, wie der Spruch des Exemplars, das uns entgegengestreckt wird, lautet. Gefällt er und stimmt die Qualität des Gebäcks, zaubert das vielleicht ein Lächeln in unser Gesicht.»

FDP Handcreme für die Pflege des Kantons

Die FDP verteilt Handcremes, auf denen die Regierungsratskandidaten Carmen Walker Späh und Thomas Vogel abgebildet sind. «Wir ‹pflegen› den Kanton Zürich und dass es allen Bewohnerinnen und Bewohnern heute und auch in Zukunft gut geht», heisst es bei der Partei: «Die Creme unterstreicht dies symbolisch und ist in der kalten Jahreszeit ein sinnvolles und praktisches Give-away.»

Mark Balsiger: «In 20 Jahren Wahlkampf habe ich ein derart gepflegtes Give-away noch nie gesehen. Das ist schon mal positiv. Gut, dass die FDP keine Seifen verteilt, sonst würde ihre Konkurrenz kalauern: ‹Die FDP seift Sie ein.›»

GLP Apfel passt zu den Werten der Partei

Bei der GLP gibt es Obst. Der Klassiker unter den Give-aways sei der Bio-Apfel mit dem Parteilogo-Kleber. «Das passt perfekt zu den Werten, die wir vertreten – natürlich und gesund», sagt Geschäftsführerin Nicole Benz. Im Angebot hat die GLP aber auch andere Give-aways wie Zündhölzer oder Pflästerli. «Wichtig ist, dass sie nützlich sind und längere Zeit im Haushalt genutzt werden können.»

Mark Balsiger: «Der Apfel ist ein Klassiker unter den kleinen Geschenken. Kommt er aus dem Thurgau und nicht aus Neuseeland, ist alles im Butter. Hübsch, wie das kleine lindengrüne Blatt im Logo der Partei zur Frucht passt.»

Grüne Traubenzucker für Grüne Energie

Die Grünen werben für die Partei und ihren Regierungsratskandidaten Martin Neukom mit Traubenzucker in Form einer Batterie mit der Aufschrift «Grüne Energie». Diese Bezeichnung ist laut der Partei ein Wortspiel, welches natürlich die Gestaltung als Batterie aufnimmt, aber auch die Brücke schlägt zu den Grünen Politikerinnen und Politikern, welche mit ganz viel Energie für die Grüne Sache kämpfen.

Mark Balsiger: «Die Grünen haben stets bescheidene Budgets, schaffen aber regelmässig eine überzeugende Verbindung zu ihrer Werbung. Beim Wort Batterien denken viele von uns an Rezyklieren oder erneuerbare Energien. Gelungen!»

CVP Orangensaft als Zmorge für die Pendler

CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner verteilt Pendlern am frühen Morgen kleine Orangensäfte, auf denen ein Foto von ihr aufgeklebt ist. «Der Orangensaft passt als flüssiges Zmorge gut zur Tageszeit», heisst es bei der Partei. Zudem sei es Steiner wichtig, dass für die Geschenke nicht unnötig Plastik produzieren werde. Ebenfalls wirbt die Partei mit Schöggeli und Läckerli für die Wahlen.

Mark Balsiger: «Ein Vitamin-C-Stoss am Morgen kann nicht schaden. Orangensaft passt zum Claim von Team Orange, mit dem die CVP unterwegs ist. Da hat sich die Partei etwas gedacht.»

EVP Gummibärchen für «Politik mit Herz»

Die EVP hat verschiedene Give-aways von Erfrischungstüchern über Zahnstocher bis zum Regenschutz. Die Gummibärchen in Herzform mit der Aufschrift «Politik mit Herz» ist laut der Partei das Aktuellste. «Das ist eine Zusammenfassung unserer christlichen Werte», heisst es bei der Partei. Dieser Slogan spreche vermutlich mehr potenzielle Wähler an als ein Bibelspruch. Regierungsratskandidat Hanspeter Hugentobler ist aber auf keinem der Geschenke abgebildet.

Mark Balsiger: «Kein Zweifel, EVP-Mitglieder haben das Herz auf dem rechten Fleck. Ihr Slogan ist allerdings austauschbar. Das gilt auch für die Drehs der anderen Parteien.»

BDP Biberli für Schweizer Qualität

Die BDP verteilt Original Appenzeller Biberli mit dem Parteilogo auf der Verpackung. Für die Biberli habe man sich entschieden, weil diese für ein Schweizer Qualitätsprodukt stünden, heisst es bei der Partei: «Die Zutaten und auch die Produktion sind schweizerisch.» Zudem könne man so auf die Verwendung von Blech und unnötig viel Plastik verzichten.

Mark Balsiger: «Süsses mit Qualität kommt gut an. Auch die Zahnärzte sind dankbar. Doch was haben Biberli aus Appenzell mit der BDP in Zürich zu tun? Aha, beide Wörter beginnen mit B. Bravo!»

Andere Bewusst auf Give-aways verzichten

AL und EDU etwa verzichten bewusst auf Give-aways: «Im Wahlkampf geht es nicht darum, den potenziellen Wählern ein Geschenk in die Hände zu drücken», sagt etwa AL-Regierungsratskandidat Walter Angst. Das Verteilen von Give-aways findet er fragwürdig. «Es geht vielmehr darum, das direkte Gespräch zu suchen und mit den Leuten zu diskutieren.»

