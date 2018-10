So schildern Studenten die Schikanen an der ETH

Eine Professorin des Instituts für Astronomie soll jahrelang Doktoranden gemobbt haben. Nun wurde M.C.* entlassen, wie die ETH am Mittwoch mitteilte. Über die Schikanen der Professorin berichteten ehemalige Doktoranden der «NZZ am Sonntag» bereits vor einem Jahr. So erzählte ein ehemaliger Doktorand, dass sie ihm auf die Stirn tippte und sagte, dass sein Gehirn zu klein für die Inhaltsaufnahme sei.

Kaum Ferien und ständige Erreichbarkeit

Frauen soll die 56-Jährige aufgefordert haben, weniger Zeit für die Schminke zu verwenden und sich mehr um die Forschung zu kümmern. Dabei soll es in den Sitzungen, die M.C. oft spätabends organisierte, nicht immer um Forschung gegangen sein: «Schon eine vermeintlich falsche Körperhaltung ihr gegenüber konnte zu langen Diskussionen führen», sagt eine ehemalige Postdoktorandin.

Die Professorin schikanierte ihre Doktoranden, in dem sie ihnen kaum Ferien gewährte. Eine ständige Erreichbarkeit erwartete sie auch am Wochenende. «Sie hat alles bis aufs Kleinste kontrolliert, war misstrauisch und verlangte übermenschlichen Einsatz», so ein ehemaliger Doktorand.

Schwerwiegendes pflichtwidriges Verhalten

Das Mobbing soll erst eine Ende genommen haben, als sich eine junge Doktorandin bei der Leitung beschwerte. Diese schickte M.C. und ihren Ehemann in einen Sonderurlaub und löste das Institut auf. Zudem wurde eine Administrativuntersuchung am 25. Oktober 2017 eingeleitet und im Oktober 2018 abgeschlossen.

Das Ergebnis: Der Präsident der ETH Zürich leitet das Kündigungsverfahren ein. Die von einem unabhängigen externen Experten durchgeführte Administrativuntersuchung hat schwerwiegendes pflichtwidriges Verhalten über einen längeren Zeitraum hinweg festgestellt.

