Mountainbiker nutzen illegale Pfade im Wald

Rücksichtslose Velofahrer gibt es nicht nur auf der Strasse. Zürcher Jäger beklagen sich, dass sich manche Mountainbiker im Wald nicht an die Regeln halten. Immer öfter gebe es illegale Biketrails. Dadurch werde das Wild unnötig gestresst und anfällig für Krankheiten.

In Zumikon hat die Jagdgesellschaft vergangene Woche zusammen mit der Polizei eine illegale Route mit rot-weissem Band abgesperrt, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet. Die Zusammenarbeit mit der Polizei soll dem Anliegen mehr Nachdruck verleihen, denn bisher seien Hinweistafeln und Absperrbänder zum Teil wieder entfernt worden.

Anwohner ärgerten sich wegen rasender Biker

Das Gesetz bezüglich Biketrails ist klar. Mit dem Velo darf man im Wald nicht abseits der Strasse fahren. Sonst droht eine Busse von bis zu 10'000 Franken. Dennoch gibt es laut der Regionalzeitung auch an anderen Orten am Zürichsee Probleme mit Mountainbikern, etwa im Wildnispark Zürich Sihlwald und am Pfannenstiel.

Im Meilemer Tobel fordert die Gemeinde die Velofahrer mit Schildern zu mehr Respekt auf. Anwohner hatten sich wegen der rasenden Biker geärgert.

(tam)