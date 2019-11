Mutter und drei Kinder nach Unfall verletzt

Bei einem Selbstunfall mit einem Personenwagen sind am Dienstagnachmittag in Humlikon ZH eine Mutter und ihre drei Kinder verletzt worden. Um 16.35 Uhr fuhr die 36-jährige Frau mit ihren drei Kindern in einem Personenwagen auf der Weinlandstrasse in Richtung Henggart. Aus bisher noch unbekannten Gründen geriet sie an den rechten Strassenrand und prallte dort in zwei Randleitpfosten sowie Buschwerk.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilt. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der siebenjährige Sohn erlitt mittelschwere Verletzungen. Die beiden anderen Kinder wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Wegen des Unfalls wurde die Weinlandstrasse für rund drei Stunden gesperrt. Die Unfallursache ist noch unbekannt und wird abgeklärt. Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehr, drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

(tam)