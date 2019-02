Nach der Kartonsammlung sollte es nicht so aussehen

Jeweils einmal im Monat säumen Kartonbündel die Strassen in der Stadt Zürich. Im Gebiet um den Schaffhauserplatz war es am vergangenen Mittwoch wieder so weit. Doch nach der Sammlung sah es schlimmer aus als vorher, wie Leser-Reporterin Jessica D.* (26) erzählt: «Was durch den Wind weggeflogen war, wurde einfach liegen gelassen.»

Umfrage Sammeln Sie Abfall ein, der nicht von Ihnen ist? Nein, jeder ist selbst für seinen Güsel verantwortlich.

Wenn ich Abfall rumliegen sehe, nehme ich den mit.

Wenn gleich ein Abfallkübel in der Nähe ist, sammle ich den Güsel ein und werfe ihn weg.

Manchmal sammle ich Sachen ein, die nicht von mir sind.

Wieso ich? Städtische Mitarbeiter machen das schon.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Zudem seien beim Einladen in den Müllwagen immer wieder Kartonteile auf Strasse und Trottoir gefallen. Den Abfall hätten die Mitarbeiter einfach gelassen, wo er lag. Daran habe sie sich gestört: «Die Stadt wirbt ja mit ihrer Sauberkeit und dann so etwas. Wer soll den Abfall auflesen?»

«Besenrein – das ist der Auftrag»

Verantwortlich für die Entsorgung des Kartons ist Entsorgung + Recycling Zürich. «Normalerweise hinterlässt der aktuelle Entsorgungspartner den Sammelplatz besenrein», sagt Sprecherin Béatrice Hubschmid auf Anfrage. Das sei Bestandteil des Auftrags. Unklar sei, ob das Bild direkt nach der Sammlung oder zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen worden sei. «Wenn die Verunreinigung nach der Sammlung entstanden ist, wird der Sammelplatz spätestens bei der nächsten Tour der Stadtreinigung gereinigt.»

So bündeln Sie Karton richtig.

Liegt es an der Bündelungstechnik, dass so viele Kartonteile herumliegen? Hubschmid hält fest, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Karton korrekt zur Abholung bereitstellt. Und auch nicht richtig bereitgestellter Karton dürfen die Sammelteams mitnehmen – «wenn die Qualität des Sammelguts in Ordnung ist». Vom Abnehmer werde die Qualität des in der Stadt Zürich eingesammelten Kartons als gut bis sehr gut bezeichnet.

*Name der Redaktion bekannt

(tam)