Diese kuriosen Dinge bleiben im Ausgang liegen

«Das mit den Gebissen war schon etwas gruselig», sagt Elena Nierlich kürzlich in einer Langstrassen-Doku von SRF. Seit sechs Jahren führt sie die Olé Olé Bar an der Zürcher Langstrasse. Wenn diese in den frühen Morgenstunden schliesst, finden sie und ihre Mitarbeiterinnen fast immer verloren gegangene Gegenstände. «Es waren schon Hosen oder ein Skischuh darunter. Da dachten wir, kann ja mal passieren», sagt Nierlich zu 20 Minuten und schmunzelt.

Aber als Mitarbeiterinnen zweimal Zahnprothesen entdeckten, seien sie etwas weniger angetan gewesen. Trotzdem habe man die Gebisse etwa einen Monat behalten: «Die Besitzer meldeten sich jedoch nie.»

Viele Portemonnaiebesitzer melden sich nie

Nierlich schätzt, dass nicht mal die Hälfte der Fundstücke abgeholt werden: «Vielleicht hat das etwas mit unserer Wegwerfkultur zu tun.» Zwar würden sich die Besitzer von Wertgegenständen eher melden, doch es bleiben auch hier viele Schlüssel oder Handys dauerhaft in der kleinen Bar: «Oft schreiben wir die Portemonnaiebesitzer auf Facebook an. Doch längst nicht alle melden sich.»

Teilweise werden die Gegenstände nach einer Weile entsorgt. Kleider aber spende man an Hilfswerke, Schirme stelle man den Barbesuchern zur Verfügung. Und auch für den Skischuh fand man Verwendung: «Wir stellten ihn in unserer Bar eine Weile aus. Bei uns steht ja viel Plunder.»

Skischuhe in der Zukunft

Ein paar Skischuhe fand man auch schon im Club Zukunft, der sich nicht weit von der Olé Olé Bar befindet. Sonst sind dort die zahlreichen Fundgegenstände in der Regel Wertsachen, Brillen, Schirme oder Kleider.

Bei Letzteren wundert sich Mitinhaber Dominik Müller manchmal: «Gerade Kleider kann man in der Garderobe für 2 Franken günstig abgeben. Da sind sie sicher.» Nur: So mancher Clubgänger holt die Kleider dort nicht ab: «Einige verlieren auch ihren Garderobenzettel. In einem solchen Fall müssen sie warten, bis der Club schliesst und alle anderen Gäste ihre Sachen aus der Garderobe geholt haben.»

Fundgegenstände zum Mitnehmen

Während die Zukunft die Fundgegenstände nach einer Weile an Hilfswerke spendet, hat die Bar Kasheme im Kreis 5 kürzlich eine Art Flohmarkt organisiert. «Wir stellten einige Kisten mit Kleidern vor unsere Bar. Besucher konnten sie gratis mitnehmen», sagt Inhaber Nick Mazrekaj.

Allerdings sei in dieser warmen Frühlingsnacht vieles in den Kisten geblieben, was jetzt gespendet werde: «Es waren wohl zu viele Winterkleider darunter.» Trotzdem werde man die Aktion wieder mal durchführen. Unterhosen jedoch, die auch schon in der Bar vergessen gingen, werde man vorher entsorgen.

