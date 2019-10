Nachtzuschlag soll abgeschafft werden

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) hat ein neues Konzept für das Nachtangebot. Die Regierungsratspräsidentin Carmen Walker Späh (FDP) informiert darüber an einer Medienkonferenz am Dienstagnachmittag. Teil des neuen Konzepts ist die Abschaffung des Nachtzuschlags. Grund: Es sei ein fester Bestandteil des Angebots und zeitgemäss.

Man will das Netz zudem dort ausbauen, wo das Bedürfnis vorhanden sei. So ist geplant, dass das Netz in den Städten Zürich und Winterthur substantiell erweitert wird. Als Beispiel nennt Walker Späh der Halbstundentakt zwischen Zürich und Winterthur auch in der Nacht.

Der Regierungsrat beantragt beim Kantonsrat eine Änderung der Vorgaben.

(tam)