Nespresso-Zwang in Schule ärgert Lehrer

In einer Stadtzürcher Primarschule sorgen Nespresso-Kapseln von Nestlé für Ärger bei den Lehrern. Wegen einer in die Jahre gekommenen Mahlmaschine hatten die Lehrerinnen und Lehrer bei der Abteilung Immobilien Stadt Zürich (Immo) – dort werden für alle städtischen Angestellten Kaffeemaschinen beschafft – nach Ersatz gefragt. Diese teilte ihnen mit, dass sie nur eine Nespresso-Kapselmaschine liefern könne.

Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, passt dieser Nespresso-Zwang den Lehrpersonen ganz und gar nicht. So ärgert sich eine Lehrerin: «Wir müssen unseren Kaffee selber bezahlen, dann wollen wir auch bestimmen können, was wir trinken.» Zudem seien die Nespresso-Kapseln weder nachhaltig noch würden sie den Fair-Trade-Standards entsprechen.

Bald neue Kaffeemaschinen auf dem Markt

Gründe für den Nespresso-Zwang lassen sich in den städtischen Richtlinien und Reglementen finden. Wie zum Beispiel im «Standardsortiment für Kaffeemaschinen» der Immo. Unterschieden wird dabei zwischen acht verschiedenen Raumtypen sowie der Anzahl der Benutzer. So ist für den Typ «Serviceraum/Lehrerzimmer bis 25 Mitarbeitende» eine Nespresso-Maschine für 1700 Franken vorgesehen.

Bis 2018 gab es noch eine Mahlkaffeemaschine von Saeco für 3000 Franken. Da es diese nicht mehr gibt, ist die Nespresso-Maschine im Business-Bereich die einzige Kaffeemaschine, die noch auf dem Markt verfügbar ist, so die Begründung der Immo.

Eigene Kaffeemaschine gemäss Hausordnung verboten

«Ich würde ja meine eigene Kaffeemaschine ins Büro mitnehmen, damit ich Kaffee aus fairem und nachhaltigem Handel trinken kann», sagt eine Mitarbeiterin aus der Stadtverwaltung zum «Tages-Anzeiger». Dies sei aber gemäss Hausordnung verboten. Denn wegen Energiesparmassnahmen dürfen weder private Kaffeemaschinen noch elektrische Heizöfen oder Luftbefeuchter aufgestellt werden.

Für die Lehrpersonen besteht aber Hoffnung. So heisst es bei der Immo, dass in diesem Jahr neue Maschinen auf den Markt kämen. Eine Ausschreibung für sämtliche Kaffeemaschinen – Mahl- und Kapselmaschinen – liege bereit und werde in den nächsten Wochen publiziert.

