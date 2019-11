Hat R.F.* seinen Killer zu sich eingeladen?

Er wurde «Cajó» genannt und arbeitete als Hairstylist und Maskenbildner für Prominente wie Fussballsuperstar und Juventus-Stürmer Cristiano Ronaldo. Am Freitagnachmittag wurde der 47-jährige Portugiese R. F.*, der bereits seit zwei Jahren in der Schweiz lebte, erstochen in einem Hotel in Albisrieden von einer Putzfrau aufgefunden. Nur kurze Zeit später wurde der mutmassliche Täter, ein 39-jähriger Brasilianer, festgenommen. «Cajó» hinterlässt zwei erwachsene Kinder.

Gast in Gay-Bar

Nun kommen neue Details zum Fall ans Licht: Wie portugiesische Medien schreiben, war F. regelmässiger Gast einer Bar, die hauptsächlich von der homosexuellen Community besucht wird. Er und der mutmassliche Täter hätten sich in dieser Bar getroffen. Am vergangenen Donnerstag habe «Cajó» den Brasilianer in sein Hotelzimmer eingeladen, in dem er bereits eine Woche gewohnt habe und das am Tag danach blutverschmiert gewesen sei.

Wie der «Blick» schreibt, wies die Leiche von F. zahlreiche Stichwunden auf und war in ein Bettlaken eingewickelt. Die Szenerie habe auf einen «Kampf» hingedeutet, der zuvor stattgefunden habe. Der Täter habe sich zum Zeitpunkt, als die Putzkraft das Zimmer betrat, noch im selben Raum befunden, habe dann jedoch die Flucht ergriffen und sei zu Fuss in Richtung Hubertus gerannt.

Wie die Zeitung weiter schreibt, wurden alle Messer aus der Küche des Hotels entwendet. Dass die Tatwaffe in der Zwischenzeit sichergestellt wurde, wurde von der Oberstaatsanwaltschaft Zürich noch nicht bestätigt.

*Name der Redaktion bekannt.

(rab)