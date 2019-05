Neue Migros-Schnäppchen gegen Food-Waste

Die Lebensmittelretter-App Too Good to Go hat seit 2018 erfolgreich Lebensmittel in der ganzen Schweiz vor dem Abfall gerettet. Rund 1100 gastronomische Betriebe sind hierzulande bereits auf der kostenlosen App vertreten. Nun ist den Verantwortlichen ein neuer Coup gelungen: Ab Montag, 27. Mai, spannt Too Good to Go mit acht Filialen der Genossenschaft Migros Zürich zusammen. Kunden können sich auf der App eine Überraschungstüte ab 4.90 Franken bestellen und gleich bezahlen. Diese können sie dann eine halbe Stunde vor Ladenschluss abholen.

Je nachdem, welche Produkte an dem Tag im Regal zurückbleiben, setzt sich der Inhalt der Tüten unterschiedlich zusammen. Drei Tüten gibts im Angebot: eine reine Gemüse- sowie Früchtetüten und auch eine gemischte Tasche. Letztere kostet 5.90 Franken und kann Convenience-Produkte wie Migros-Daily-Salate, Sandwiches, Backwaren oder auch Lebensmittel wie Milchprodukte, Früchte, Gemüse und Charcuterie enthalten und hat einen Warenwert von mindestens 18 Franken, wie Migros am Donnerstag mitteilte.

Bereits 54 Filialen in Luzern

Das Angebot gibts in den Filialen Zürich City, Stadelhofen, Passage Sihlquai, M-Express Puls 5, Horgen, Uster West, Dietikon sowie Meilen. «Mittelfristig wäre es das Ziel, das Angebot noch auf weitere Filialen auszubauen», sagt Francesco Laratta, Sprecher der Genossenschaft Migros Zürich. Das Angebot sei zudem ein zusätzliches Engagement gegen Food-Waste und ersetze keine anderen Rabattaktionen.

Bei Too Good to Go freut man sich riesig über die neue Kooperation: «Bei der Genossenschaft Luzern arbeiten wir bereits mit 54 Filialen zusammen und das Angebot kommt bei unseren rund 320'000 Usern sehr gut an», sagt Marketing-Leiterin Delila Kurtovic. Sie hofft, dass man bald mit Migros-Filialen in der ganzen Schweiz zusammenarbeite.

Täglich werden bis zu 2500 Mahlzeiten gerettet

«So können wir einen sehr grossen Schritt gegen Food-Waste in der Schweiz machen», so Kurtovic. Bereits jetzt rette man täglich zwischen 2000 und 2500 Mahlzeiten hierzulande. «Es wäre natürlich auch grossartig, wenn Coop als zweiter Grosshändler die Zusammenarbeit ausweiten würde. Dieser ist zurzeit mit einem Karma-Store in Zug dabei.»

(wed)