Neue Uber-App-Funktion will Velofahrer schützen

Kurz vor der Ankunft am Zielort blinkt auf dem Handy eine Push-Nachricht von Uber auf. Darauf steht: «Absetzen an einem Fahrradweg: Achte auf Fahrradfahrer, bevor du die Tür öffnest.»

Mit dieser neuen Funktion auf der Uber-App will der Fahrdienstvermittler Zürcher Velofahrer schützen. Die Erinnerungsfunktion für vorsichtiges Aussteigen aus dem Auto wurde nach erfolgreichen Pilotprojekten nun in über 200 Städten weltweit eingeführt – unter anderem in den Schweizer Städten Zürich, Basel, Genf und Lausanne: «Das Ziel ist, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen», sagt Sprecherin Luisa Elster.

«Das sind Todeszonen»

Anhand einer Push-Nachricht kurz vor der Ankunft am Zielort wird der Uber-Fahrgast daran erinnert, beim Öffnen der Autotür auf Velofahrer zu achten. «Die neue Funktion ist so programmiert, dass nur bei Velowegen gewarnt wird. Dabei nutzt die Uber-Technologie spezielle Karten- und Verkehrsdaten, um zu erkennen, ob das Ziel an einem Veloweg liegt», so Elster.

Kommt man also am Flughafen Zürich an, erhält der Fahrgast keine Push-Nachricht. Für Elster sinnvoll: «Würde diese Warnung andauernd aufblinken, würde man sie irgendwann vielleicht nicht mehr wahrnehmen.»

Dave Durner von Pro Velo Zürich begrüsst ein solches Engagement: «Velowege entlang von parkierten Autos sind sehr gefährlich. Das sind Todeszonen.» Unachtsamkeit von Autofahrern wie auch von Velofahrern würden immer wieder zu «Dooring-Unfällen» führen: «Für mich ist jeder Dooring-Unfall einer zu viel», so Durner.

«Einfach zu verhindern»

Er selber habe das auch schon erlebt: «Ich bin mal in eine Autotüre gedonnert, als ich an einer stehenden Kolonne vorbeifuhr. Auch im Bekanntenkreis haben sich schon derartige Unfälle ereignet.» Dabei seien diese, oftmals auch schweren Unfälle völlig unnötig: «Solche Unfälle wären sehr einfach zu verhindern.»

Durner rät deshalb Velofahrern, einen Abstand von mindestens einem Meter zu halten, wenn sie seitlich an Autos vorbeifahren. Autofahrer sollten am besten die Tür immer mit dem «Dutch reach» (Holländer-Griff) öffnen: «Damit ist gemeint, dass man die Tür jeweils mit der weiter von der Tür entfernten Hand aufmacht. So dreht man sich automatisch in die Richtung, in die man blicken muss.»

Etwa 20 Unfälle pro Jahr

Wie es bei der Dienstabteilung Verkehr auf Anfrage heisst, ereignen sich in der Stadt Zürich pro Jahr etwa 20 Unfälle, bei denen Velofahrer in sich öffnende Autotüren fahren: «Velofahrer verletzen sich dabei immer, manchmal auch sehr schwer», sagt Sprecher Heiko Ciceri. Todesfälle seien ihm bisher aber keine bekannt.

Trotzdem meint er: «Die Tendenz solcher Unfälle ist steigend.» Das liege unter anderem daran, dass der Veloverkehr in der Stadt stetig zunehme. Zudem vermutet Ciceri eine beträchtliche Dunkelziffer: «Ich denke, dass 80 bis 90 Prozent aller Unfälle gar nicht erst gemeldet werden.»

