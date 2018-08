Neuer Stadtpräsident kritisiert Aargauer

An seinem ersten Arbeitstag zog der neue Stadtpräsident von Dietikon gleich als Erstes über seine Kantonsnachbarn her. Roger Bachmann (SVP) erklärte am Montag, man habe in der Stadt ein gespaltenes Verhältnis zur Bremgarten-Dietikon-Bahn, da diese vor allem Aargauer nach Zürich bringe.

Umfrage Was halten Sie von den Aargauern? Super Leute, ich wohne selbst im Aargau.

Ich wohne zwar nicht im Aargau. Kenne aber viele nette Leute aus dem Kanton.

Ganz nett, aber sie sollten nicht Autofahren.

Keine Ahnung, ich kenne keine Aargauer.

Ebenfalls stehen laut dem 47-Jährigen auf dem Park and Rail der SBB beim Bahnhof vor allem Autos mit dem Kennzeichen AG. Dort könnten sie zum 24-Stunden-Tarif von 8 Franken im Vergleich zur Stadt Zürich günstig parkieren.

Doch das nütze dem Dietiker Gewerbe nichts, wie Bachmann gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt. Denn diese Aargauer pendelten dann mit der S-Bahn nach Zürich. Und einkaufen würden sie und auch die Zürcher nicht im Zentrum von Dietikon, sondern direkt ennet der Kantonsgrenze – im aargauischen Spreitenbach.

Aargauer von den Parkplätzen vergraulen

Bachmann betont gegenüber der Zeitung aber auch, dass für ihn die Aargauer keine «fremden Fötzel» sind. Er arbeite mit den Aargauer Nachbargemeinden Bergdietikon und Spreitenbach ausgezeichnet zusammen. Dass Dietikon am Verkehr und den grossen Pendlerströmen bisweilen fast ersticke, sei «kein Zürich-Aargau-Problem», sondern habe mit Wachstum und Mobilität zu tun. Zurzeit engagiert sich Bachmann für die grenzüberschreitende Limmattalbahn.

Trotzdem: Wenn es um die von Aargauern gefluteten Park-and-Rail-Plätze geht, äussert Bachmann Ideen, die man eher von linken Politikern erwarten würde: Autofahrer vergraulen, Parkplatzgebühren erhöhen. Das Parkieren direkt am Bahnhof sei zu billig und zu einfach.

(som)