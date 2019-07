Neulenker rast mit 111 km/h durch Aarau

Die Stadtpolizei Aarau führte am Dienstagnachmittag auf der Industriestrasse in Aarau eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Innerortsstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Kurz nach 16 Uhr erfasste das Messgerät einen Seat Ibiza mit 111 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich daraus eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 55 km/h.

Der Polizist, der das Radargerät bediente, verbreitete das ausserordentlich hohe Messergebnis sogleich über Funk, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilt. Eine Patrouille der Regionalpolizei Wohlen stoppte den Seat dann wenig später in Villmergen AG. Am Steuer sass ein 20-jähriger Schweizer aus dem Freiamt.

Weil der 20-Jährige mit der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung den Rasertatbestand erfüllt, eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. Das Auto wurde polizeilich sichergestellt.

(20M)