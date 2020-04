Normalbetrieb nach Ferien nicht in Sicht

«Ich gehe davon aus, dass die vom Bundesrat angekündigten Lockerungen nicht gerade als erstes die Schulen betreffen werden», sagte Steiner am Donnerstag gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF. Der Bundesrat verlängerte kürzlich die bereits verhängten Massnahmen bis am 26. April. Dann enden teils auch die Frühlingsferien im Kanton Zürich.

Es sei unwahrscheinlich, dass die Schulen als erstes wieder öffnen dürften, so Steiner. Mit dem Brief habe sie die Lehrpersonen darauf vorbereiten wollen. Sie rechnet im auch ab dem 26. April mit einer Fortsetzung des Fernunterrichts. Es sei im Brief aber auch darum gegangen, Danke zu sagen.

Bilanz Homeschooling

Steiners Bilanz nach drei Wochen Homeschooling ist durchzogen. Für die älteren Schülerinnen und Schüler sei der Fernunterricht weniger ein Problem. Sie hätten sich bereits zuvor vermehrt an digitale Hilfsmittel fürs Lernen gewöhnen können.

Für jüngere Kinder sei das Lernen zuhause schwieriger. Besonders der interaktive Ausstausch im Schulzimmer fehle, sagt die Zürcher Bildungsdirektorin. Weiter meint sie: «Die Schüler können ausserhalb des Schulzimmers weniger voneinander lernen.» Das mache ihr Sorgen.

(mig/sda)