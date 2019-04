Nach Uni Zürich nun auch Masern-Ausbruch an ETH

Nach dem Masern-Alarm an der Uni Zürich letzte Woche ist nun auch an der ETH der Virus ausgebrochen. Eine Leserin berichtet, dass Studierende und Mitarbeiter der ETH Zürich per E-Mail gewarnt wurden. Darin steht, dass eine Person an Masern erkrankt sei. Diese wird nun ärztlich betreut und bleibt vorübergehend zu Hause.

Umfrage Sind Sie gegen Masern geimpft? Ja

Nein

Ich bin mir nicht sicher.

«Masern sind nicht harmlos»

Weiter heisst es, dass der Kantonsarzt – sollten weitere Fälle auftreten – ein Zutrittsverbot für nicht geimpfte Personen verfügen kann.

Mitarbeiter und Studierende werden deshalb gebeten, ihren Impfschutz zu überprüfen: «Masern sind nicht harmlos. Sollten Sie nicht immun sein, wird eine Impfung gegen Masern empfohlen. Damit schützen Sie sich selbst und verhindern eine Übertragung auf andere Personen.» Eine Stellungnahme der ETH steht noch aus.

Auch gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind Masern nicht ungefährlich und hochansteckend. Eine Masernerkrankung kann in jedem Alter auftreten und manchmal schwerste Komplikationen verursachen.

Zwei Fälle an der Uni Zürich

Erst letzten Donnerstag wurden Masern-Fälle an der Uni Zürich bekannt. Zwei Studenten der Universität Zürich-Nord waren an dem Virus erkrankt. Auch hier wurden Studierende per E-Mail gewarnt.

In Bern wurden ebenfalls zahlreiche Masern-Fälle gemeldet. Das bernische Kantonsarztamt berichtet über 37 Fälle der hochansteckenden Krankheit seit Anfang Jahr.

Das sind zehnmal mehr Erkrankungen als in den drei vergangenen Jahren zusammen. 50 Schüler im Kanton Bern durften deshalb nicht mehr in den Unterricht. Mit dieser Massnahme wollte die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) den Ausbruch eindämmen.

(mon)