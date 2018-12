Online-Liebhaber betrügt Frau um 180'000 Franken

Eine 53-jährige Frau hatte Anfang 2018 einen Mann auf einem Social-Media Kanal kennengelernt, sich verliebt und auf eine Internet-Beziehung eingelassen. Der Mann baute das Vertrauen und die Beziehung zur Geschädigten auf und brachte sie dazu, ihm wegen angeblicher Notlagen immer wieder Geld zu überweisen. So wurde die Frau von ihrer Internet-Bekanntschaft um insgesamt rund 180'000 Franken betrogen, teilt die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit.

Bei dieser Betrugsmasche Romance Scam wird die grosse Liebe vorgespielt. Ihre Opfer suchen sich die Täter auf Dating-Seiten, Internet-Singlebörsen oder in anderen sozialen Netzwerken aus. Während die Frauen und Männer von der Liebe geblendet sind, wollen die Betrüger nur eines: nämlich ihr Geld.

Komplimente und viele leere Versprechen

Die Betrüger senden täglich charmante Botschaften, machen Komplimente, telefonieren mit den Personen und umgarnen sie mit allen möglichen Versprechen. Dies geht von der Verabredung bis hin zu einem Heiratsversprechen. Nachdem sie sich das Vertrauen erschlichen haben, bitten sie ihr Opfer wegen angeblicher Notlagen um Geld.

Romance Scam Das rät die Kantonspolizei Zürich

- Skeptisch werden bei eher neuen Profilen mit wenig Bildern.- Aussagen und Fakten checken. Bilder mit der Google-Bildsuche abgleichen.- Den Realitätscheck machen: Klingt alles viel zu gut, um wahr zu sein? Würde sich so eine Person im realen Leben wirklich für mich interessieren?- Und das wichtigste: Nie Geld überweisen an jemanden, den man nur aus dem Internet kennt. Auch wenn man sich so vertraut fühlt.

