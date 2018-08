Flugbetrieb unterbrochen wegen PC-7-Übungsflügen

Am Freitag trainieren neun Flieger des PC-7-Teams über dem Flughafen Zürich für eine Veranstaltung am Wochenende. Schon gestern führten die Übungsflüge der Patrouille Suisse zu bis zu 40 Minuten Verspätungen im regulären Flugverkehr. «Wir haben uns mit allen Partnern eng abgestimmt und hoffen heute auf möglichst wenig Beeinträchtigun des Flugbetriebs», sagt Jasmin Bodmer, Senior Mediensprecherin des Flughafen Zürichs.

Zum Erlebniswochenende am Fluhafen Zürich gehört auch der Auftritt der Patrouille Suisse und des PC-7-Teams. Dafür trainieren am Freitagnachmittag neun PC-7-Flieger über dem Gelände des Flughafens.

Warten wegen Kampfjets

«Die Flugshow ist ein Aviatik-Highlight», sagt Bodmer. Dafür müssen die zwei Teams aber üben. «Das Zeitfenster wurde absichtlich so gewählt, um den regulären Flugbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen.» Am Nachmittag nach der Mittagsspitze herrscht bei regulärem Betrieb eher weniger Flugverkehr, sagt Bodmer.

Leser beklagten sich schon am Donnerstag über Verspätungen im Flugverkehr. Auch am am Freitag melden Leser, dass sie am Boden warten müssen «für ein paar Kampfjets die Übungen machen».

Patrouille Suisse legt Flughafen Zürich lahm

