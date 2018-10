Pärchen vergnügt sich nach Oktoberfest

Um kurz nach Mitternacht gabs für ein Pärchen in Winterthur am Samstag kein Halten mehr. Die beiden gingen am Rande der Altstadt zur Sache.

«Die zwei waren sehr betrunken», berichtet ein Leserreporter C.. Zuerst hätten sie auf einer Treppe gesessen und einfach geredet, «und plötzlich setzte sie sich auf ihn».

In Dirndl und Lederhose

Der Leser kann sich vorstellen, woher die gute Laune der beiden kam. Sie habe ein Dirndl getragen, er Lederhosen – die «kamen wohl vom Oktoberfest».

Auf dem Video ebenfalls zu sehen: Auf der Strasse herrscht reger Betrieb. Laut C. standen rund 20 Personen in unmittelbarer Nähe des Paares. Gestört habe sich niemand am Treiben der beiden.

(20 Minuten)