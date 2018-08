Heute Donnerstag trainierte die Patrouille Suisse zwischen 14.00 und 14.30 Uhr am Flughafen Zürich für das Erlebniswochenende. Leserreporter haben das eindrückliche Lufterlebnis festgehalten.

Patrouille Suisse legt Flughafen Zürich lahm

Leser-Reporter Memet hat die Fliegerei von seiner Wohnung in Zürich Seebach aus beobachtet. Die Angelegenheit sei sehr lärmig gewesen. «In den 10 Jahren, in denen ich nun hier lebe, habe ich die Patrouille Suisse noch nie hier fliegen sehen», sagt er.



Auch am Freitag Flugübung und Verspätungen



Laut Aussage eines Leserreporters sei es bei bestimmten Flügen zu Verspätungen von bis zu einer Stunde gekommen. Gemäss Philipp Bircher, Mediensprecher vom Flughafen Zürich, sei die Übung von Patrouille Suisse geplant gewesen. «Da während der halben Stunde kein Flug gestartet werden konnte und auch keine Landungen erfolgen konnten, ist es zu einigen Verspätungen gekommen», sagt Bircher. Die Verzögerungen hätten in der Regel solange angedauert wie die Übung selber, also zwischen 30 und 40 Minuten. Bei einzelnen Abflügen sei es jedoch zu Verspätungen von deutlich über einer Stunde gekommen.

Der Flughafen Zürich bedaure die Verspätungen, so Bircher. «Die Übung ist für die Flüge am Erlebniswochenende aber notwendig.» Morgen käme es deshalb, ebenfalls aufgrund von Flugübungen, zwischen 14 und 14.30 Uhr erneut zu Verspätungen. In diesem Zeitraum werde die PC7-Staffel ihr Training für das Erlebniswochenende absolvieren.

«Was ist denn in Zürich los?»

Nicht alle waren glücklich über die relativ lauten Kampfjets, wie die Reaktionen auf Twitter zeigen:

Diese Flieger nerven 🙃 #zürich — Chiara Angelina (@babsisgirl) August 30, 2018

Was ist den in Zürich los? ein Kampfjet nach dem anderen und das seit 15 Minuten #Zürich #Kampfjet #Kreis11 — Timm Thaler (@TimmThaler2) August 30, 2018

