Ein «Arschloch»-Sticker für Pelzträger

Zahlreiche Pendler mit Pelzkragen an der Jacke wurden in den vergangenen Tagen im Zürcher HB mit Anti-Pelz-Sticker beklebt. Darauf stehen Solgans wie «Ich bin ein Arschloch. Ich trage Pelz» oder «For Fox Sake. Don't Wear Fur. Stopp Pelz». Eine Leser-Reporterin entdeckte gleich mehrere Personen, die beim HB mit den gelben Aufklebern auf den Pelzjacken herumliefen.

«Ich hatte eine Kundin mit dem Sticker ‹Ich bin ein Arschloch. Ich trage Pelz› im Laden», so die Leserin. Als sie die Frau darauf aufmerksam machte, schien diese nicht gerade begeistert: «Ihr Pelz war ja nicht mal echt. Und wer weiss, wie lange sie mit dem Aufkleber herumlief.»

Anti Fur League distanziert sich von «Arschloch»-Klebern

Hinter der Stickeraktion stecken Tieraktivisten. Bereits letztes Jahr waren die gelben Kleber im Umlauf. Damals ernteten die Sticker mit der Aufschrift «Ich bin ein Arschloch. Ich trage Pelz» jedoch viel Kritik.

Als Gegenreaktion lancierte die Tierrechtsorganisation Anti Fur League dieses Jahr die Aufkleber «For Fox Sake. Don't Wear Fur. Stopp Pelz»: «Wir distanzieren uns klar von den ‹Arschloch›-Stickern», sagt Sprecherin Nina Bachellerie.

Kleber sind gratis im Internet erhältlich

Auch in der Tierrechtsbewegung wurden die Sticker zum Teil als provokativ und beleidigend empfunden: «Wir wollen niemanden an den Pranger stellen, sondern auf die grausamen Methoden in der Pelzproduktion aufmerksam machen und informieren.»

Immer noch würden viele Leute Pelz tragen, ohne sich gross Gedanken zu machen: «In den letzten Jahren hat sich da nicht viel verändert. Auf der Strasse sehe ich zahlreiche Leute mit fellbesetzten Jacken.» Zudem seien Pelzprodukte heutzutage relativ günstig: «Meistens sogar günstiger als Kunstpelz.»

Dass die Aufkleber zurzeit so zahlreich verbreitet werden, freut Bachellerie deshalb umso mehr: «Wir rufen die Leute aber nicht dazu auf, Pelzträger zu bestickern.» Pelzgegner können die jugendfreie Version der Sticker gratis im Internet bestellen. Die Aufkleber richten laut Bachellerie keine Schäden an der Kleidung an und lassen sich gut entfernen.

(mon)